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Samsun teröre karşı yürüdü

Samsun’da yapılan “Teröre Karşı Birlik Mitingi”nde birlik ve beraberlik mesajları verildi, hain terör saldırıları protesto edildi.

Samsun teröre karşı yürüdü

24 Aralık 2016 14:28

Türkiye’deki hain terör saldırılarını protesto etmek için Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkan Vekili Fevzi Apaydın önderliğinde Samsun’da “Teröre Karşı Birlik Mitingi” düzenlendi. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerindeki Olgunlaşma Enstitüsü önünde toplanan kalabalık Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Samsun Valisi İbrahim Şahin, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkan Vekili Fevzi Apaydın, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, CHP İl Başkanı Tufan Akcagöz, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüş yapan vatandaşlar teröre karşı tepkilerini slogan atarak gösterirken, yaklaşık 50 metrelik Türk bayrağı da açıldı. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı’nda da Büyük Cami İmamı Hamdi Demirbaş, şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Ardından Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meryem Yiğit şiir okudu.

Daha sonra yürüyüşe katılanlara teşekkür konuşması yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkan Vekili Fevzi Apaydın, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstiklal Caddesi’nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüşümüze katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizi ebediyete uğurladık. Bugün ise terörü lanetlemek için buradayız. Ülkemiz kritik bir süreçten geçiyor. Ülkemiz üzerinde kirli oyunlar oynanmak ve huzurumuzu bozulmak isteniyor. Terör saldırıları ile birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmaya çalışılıyor. Önce 15 Temmuz darbe girişimi, geçen hafta İstanbul’da polisimize, Kayseri’de askerimize ve Ankara’da bir sergide Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne yapılan saldırılar son derece kahpecedir. Bu tür vatan hainliğini dünyada çok az millet yaşamıştır. Şunu unutmayalım ki, birinci dünya savaşında 7 düvelin yıkamadığı birlikteliğimizi bunlarda yıkamayacak ve başaramayacaklar. Zaten başaramadıkça da vahşileşip adileşiyorlar. Son Rusya Büyükelçisi’ne yapılan saldırı da iki ülke arasında son dönemdeki diyaloğun gelişmemesi için yapılmış bir kalleşliktir” dedi.
Mitingin sonunda da öğrenciler polis memurlarıyla selamlaşarak fotoğraf çektirdiler.

Gökhan İçkilli - Kenan Akyüz

 


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