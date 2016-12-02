Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari ve operasyonel çalışmalar sonucu örgütün Samsun’da bulunan tüm hücrelerini yöneten örgüt tarafından sözde vali olarak nitelendirilen il imamları daha önce deşifre edilmişti. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üst düzey imamlarına yönelik genişletilen çalışmalar neticesi yapılanmanın bölgelere ayrılarak yönetildiği, Orta Karadeniz Bölgesindeki birçok ilin de Samsun’a bağlı olarak yönetildiği, bölge merkezinin Samsun ili olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda örgütün ‘bölge imamı’ olarak görevlendirdiği yönünde bilgi elde edilen şüpheli şahsın Ankara’da bulunduğu tespit edilerek, Samsun KOM Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip tarafından Ankara Yenimahalle ilçesinde bulunan bir eve gece yarısı düzenlenen operasyonla yakalanarak Samsun’a getirilmiş, yürütülen tahkikat sonrası Samsun Adliyesine sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Yapılan çalışmalarda daha önce bölge imamı olarak çalışan bir kişinin daha tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yine örgütün üst yapılanması ile ilgili yapılan çalışmalar neticesi daha önce bölge imamı olarak görevlendirilen bir şüpheli daha tespit edilmiştir. Yurt dışına kaçtığı anlaşılan şüpheli halen kaçak olarak aranmaktadır. Ankara’da yakalanan şüphelinin daha önceleri ‘Suriye ülke imamı’ olarak görevlendirildiği, Suriye’de meydana gelen olaylardan sonra Türkiye’ye döndüğü, bir dönem FETÖ/PDY tarafından oluşturulmaya çalışılan paralel yapı içerisinde Türkiye ‘Milli Eğitim’ yapılanmasının Türkiye geneli yapılan toplantılarına da katıldığı yönünde bilgiler elde edilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir.”