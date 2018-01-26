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Samsun Valiliği: 'Kayyum süreci valiliğimizin takibinde olacak'

Samsun Valiliği, Samsunspor’un kayyum sürecinin kendi takiplerinde olacağını açıklayarak taraftarların müsterih olmasını istedi.

Samsun Valiliği: Kayyum süreci valiliğimizin takibinde olacak

26 Ocak 2018 22:21

Samsunspor’un bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu oluşturulamadığından dolayı Samsunspor Kulüp Yönetimi kayyuma kaldı.

Kayyum süreci hakkında açıklama yapan Samsun Valiliği, “Bu durumda ilk olarak, divan heyetince alınan karar Valiliğimiz İl Dernekler Müdürlüğüne bildirilecektir. Daha sonra, İl Dernekler Müdürlüğü Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ederek temsil kayyum heyeti görevlendirilmesini talep edecektir. Temsil kayyum heyeti, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alınan kararla görevlendirilecektir. Bu süre zarfında; mali imkanlara sahip, güven veren bir yönetim oluştuğunda, temsil kayyum heyeti alacağı kararla en kısa zamanda görevini yeni yönetime devredecektir. Samsunsporumuza gönül vermiş tüm taraftarlarımızdan, başından sonuna kadar Valiliğimizin destek ve takibinde gerçekleştirilecek olan bu yeni oluşum sürecinde müsterih olmalarını ve bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da desteklerini esirgememelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehirden Samsunspor’a 700 bin TL destek

Valilik açıklamasında ayrıca, “Samsunspor’a destek için 05 Ocak’ta başlattığımız yardım kampanyasının dışında, 25 Aralık 2017 tarihinden günümüze kadar Samsunspor’a doğrudan 700 bin TL katkıda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz” denildi. 

 

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