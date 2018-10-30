Samsun Valiliğinden 'anaokulu' açıklaması

Samsun Valiliği, Vezirköprü Zübeyde Hanım Anaokulunun mutfak ve kazan dairesinin zemininde meydana gelen çökme konusuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Vezirköprü ilçesinde 2012 yılında hizmete açılan Zübeyde Hanım Anaokulunun mutfak ve kazan dairesinin zemininde bulunan çökmelerden kaynaklı mutfağın duvarında 29 Ekim gecesi yer yer 20 santimetre mesafede ayrılmaların ve bazı kısımlarında yıkılmaların olduğu, içerisinde öğrenci ve personel bulunmadığından herhangi bir yaralanma olmamıştır. 30 Ekim Salı günü öğrenci ve personeller tehlike arz ettiğinden binaya alınmamıştır. Adı geçen okulda 2018/2019 eğitim öğretim yılında 2 idareci, 5 öğretmen ve 5 yardımcı personel ile 135 öğrenciye hizmet verilmekte olup; eğitim öğretimin aksamaması için ilçe merkezinde Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu bahçesinde münhal bulunan 5 derslikli anaokulunda bütün personel ve öğrencileri ile birlikte 31 Ekim Çarşamba gününden itibaren eğitim öğretime devam edilecektir. Gerekli tedbirler alınarak bütün onarımlar yapılıp hazır hale getirilinceye kadar, eğitim öğretim Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu bahçesinde bulunan anaokulunda devam edecektir.”

