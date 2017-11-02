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Samsun Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı

Samsun Valiliği, “Telefonda kendilerini Samsun Valisi olarak tanıtıp ‘engelli aracı alacağız’ diyen kişilere itibar etmeyin” uyarısında bulundu.

Samsun Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

02 Kasım 2017 18:42

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Valiliğimiz adına dolandırıcılık konusuyla ilgili daha önce de defaten uyarı mahiyetinde bilgi paylaşımı yapmamıza rağmen maalesef bazı kişi veya kişilerin ilimizde bulunan bazı şirket, kurum, kuruluş ve işadamlarını telefonla arayarak, kendilerini Samsun Valisi olarak tanıtıp, Sayın Valimizin bilgisi doğrultusunda olduğunu belirterek, ‘engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye, engelli aracı alınacak’ bahanesiyle iban numarası ve hesap numarası vererek maddi talepte bulundukları tespit edilmiştir. Başta Sayın Valimiz olmak üzere; Valiliğimizde görev yapan hiçbir Vali Yardımcımızın, İl Müdürlerimizin, Şube Müdürlerimizin veya diğer Valiliğimiz çalışanlarının böyle bir talebi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemelerini, Valiliğimizin bağış ve yardım talebinde bulunulması için telefonla arama yapmasının söz konusu olmadığını bir kez daha önemle hatırlatarak; bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın derhal 155 Polis İmdat Hattına müracaat ederek bilgi vermeleri, ya da Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne ait irtibat telefonunu (0 362 431 12 12-435 79 97) arayarak bilgi paylaşmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır” denildi.  

Etiketler: dolandırıcılık, Samsun Valiliği

 

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