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Samsun Valiliği'nden 'Kerimcan Durmaz konseri' açıklaması

Kerimcan Durmaz’ın olaylı konseriyle ilgili açıklama yapan Samsun Valiliği, “Söz konusu konser faaliyeti ile ilgili olarak organizatörler tarafından herhangi bir müracaatta bulunmadıkları tespit edilmiş olup, bu konuda da gerekli idari işlem tesis edilecektir" ifadesini kullandı.

Samsun Valiliğinden Kerimcan Durmaz konseri açıklaması

02 Aralık 2016 17:57

Kerimcan Durmaz’ın önceki akşam sahneye çıktığı Piazza AVM'deki bir kafede saldırıya uğramasıyla ilgili Samsun Valiliği bir açıklama yaptı. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada olayın detayları paylaşıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "01.12.2016 günü saat 00.30 sıralarında ilimiz Canik ilçesinde faaliyet göstermekte olan Turizm İşletmesi Belgeli bir iş yerinde meydana gelen ve adli makamlara intikal ettirilen 'kasten yaralama, mala zarar verme ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet' olayı konusunda bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunun Valiliğimizce bilgilendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Söz konusu olayda özetle; ilimiz Canik ilçesinde faaliyette bulunan turizm işletme belgeli bir işyerinde 23.00-02.00 saatleri arasında herhangi bir resmi müracaat ve bildirimde bulunulmaksızın konser düzenlendiği, aynı gün saat 23.00 sıralarında haber merkezine belirtilen yerde kavga olduğuna dair ihbar geldiği, kısa sürede bölge ekiplerinin intikal ederek ihbara konu işletme sorumlusuyla görüştükleri ve herhangi olumsuzluk olmadığının işletme sorumlusu tarafından bildirildiği, akabinde yine 00.30 sıralarında haber merkezine gelen ihbara istinaden ekiplerin belirtilen işyerine intikal ettiği, yeterli kuvvetle kavga olayına müdahale edildiği, olay yerinde darp edildiği anlaşılan şahısların gerekli tedavilerinin yaptırıldığı, olay yerinde olaya karışan şahıslardan ilk anda tespit edilenlerin nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla yakalamasının yapıldığı, devamında işyerine ait güvenlik kameraları izlenerek olayın tarafı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli şahısların tespitlerinin yapıldığı, şüpheli olarak tespit edilen şahıslarla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; aralarında sanatçı K.C.D’nin darp edilmesi olayına karıştığı tespit edilen U.D., M.D.B., O.G.A. ve K.K. isimli şahısların yakalandığı, söz konusu şahısların 02.12.2016 günü Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na mevcutlu olarak gönderildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu kavga olayında mağdur olan şahısların basit tıbbi müdahale ile giderilebilir tarzda yaralanmış oldukları, herhangi bir hayati tehlike durumunun mevcut olmadığı ve şu ana kadar mağdurlara yönelik ateşli silah kullanıldığına ilişkin herhangi bir iz ve emarenin tespit edilmediği anlaşılmıştır. Ayrıca, söz konusu konser faaliyeti ile ilgili olarak organizatörler tarafından 11.05.2002 tarih ve 24752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı’nın 82 numaralı Genelgesi kapsamında herhangi bir müracaatta bulunmadıkları tespit edilmiş olup, bu konuda da gerekli idari işlem tesis edilecektir.” 


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