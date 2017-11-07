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Samsun'a 3 ay sonra ilk uçak indi

Pistteki bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından uçuş seferlerinin başlatıldığı Samsun - Çarşamba Havalimanına ilk uçak bu sabah indi.

Samsuna 3 ay sonra ilk uçak indi

07 Kasım 2017 09:14

17 yıldır hizmet veren Samsun-Çarşamba Havalimanı, pistteki 20 santimlik çökmeler nedeniyle 7 Ağustos tarihinde kapatılarak, bakım ve onarım çalışmaları başlatılmıştı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından pistteki çöken yerlerin yeniden doldurulması ve yapılan bakım çalışmalarıyla birlikte, havalimanı tekrar hizmete açıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanından sabah erken saatlerde havalanan TK2870 sayılı yolcu uçağı, saat 07.30 sıralarında Samsun-Çarşamba Havalimanına indi. Pistte inen ilk uçak, itfaiye ekiplerinin oluşturduğu su köprüsünden geçerek aprona yanaştı. Uçaktan inen yolcular havalimanı müdürlüğünce karşılanarak çikolata ikram edildi.

Uçağın inişinin ardından konuşma yapan Şantiye Koordinatörü Muzaffer Çaylı, “7 Ağustos 2017 tarihinde yer teslimi öncesinde şantiye çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımızı 90 günde tamamlamayı planlamıştık. Bu süre içerisinde de çalışmalarımızı çok şükür tamamladık. Uçağımız bugün ilk seferini yapmış oldu. Biz bu süre içerisinde tüm alanın derz dolgularını yeniledik ve itfaiye yolunu da yeniledik. Biz uçaklarımızın inişini daha düzgün yapabilmesi için gereken düzenlemeleri de yaptık. Çalışmalarımız tamamlandı. Birkaç gün içerisinde de diğer ufak tefek eksikliklerimizi tamamlayacağız” dedi. 

Şahin Binici

Etiketler: Samsun, uçak

 

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