Samsun'a 41 milyonluk Bilim ve Teknoloji Merkezi

İhalesi yapılan projenin 22 milyon 500 bin TL’lik inşaat maliyetini Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 milyon TL tutarındaki sergi ve deney üniteleri ise TÜBİTAK tarafından karşılanacak.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda proje ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, "İlimiz Tekkeköy İlçesi Gelemen mevkisinde yaklaşık 11 bin metre karelik parselde 7 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak Bilim ve Teknoloji Merkezinin amacı; yeni yetişen nesile bilimi sevdirmek ve kolay öğrenmesi için fiziksel ve kimyasal deneylerin yapılacağı laboratuvar ortamları oluşturulacak ve buranın daha verimli olmasını sağlayacak eğitimler yer alacaktır.

Yapı içerisinde aynı zamanda eğitim seminerleri verilebilecek toplantı salonu, yurt içi ve yurt dışı sergilerin yapılacağı bir sergi alanı bulunacaktır. Yapının yaklaşık 22 milyon 500 bin TL’lik inşaat maliyetini Samsun Büyükşehir Belediyesi karşılayacak olup, yaklaşık 19 milyon TL tutarındaki deneylerin yapılacağı alandaki tüm sergi ve deney ünitelerinin tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Bilim Merkezinin oturacağı alandaki zemin stabilizasyon çalışmaları, avan, statik ve mekanik proje çalışmaları tamamlanmıştır. Hali hazırda projemizin ihalesi gerçekleştirilmiş olup yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır" dedi.

Kenan Akyüz

