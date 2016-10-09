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Samsun'a iki şehit ateşi birden düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısına uğrayan Durak Jandarma Karakolu'nda görev yapan Samsunlu 2 uzman çavuş şehit oldu.

Samsuna iki şehit ateşi birden düştü

09 Ekim 2016 19:35

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma karakolunda gerçekleşen bombalı saldırıda 10'u asker, 8'i sivil 18 kişi şehit oldu. Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, karakolda görev yapan Samsunlu 2 uzman çavuştan haber alınamadığı belirtilmişti. Ancak acı haber daha sonra ortaya çıktı ve Samsun'un Atakum ilçesi Elmaçukur Mahallesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Ertan Bayraktar (24) ile yine Samsun'un Yakakent ilçesi Mutaflı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Bayram Aksu'nun (25) hain saldırıda şehit oldukları açıklandı. 

Şehit Ertan Bayraktar'ın bekar olduğu ve babasının daha önce hayatını kaybettiği, annesi ile diğer aile fertlerinin İstanbul Tuzla'da ikamet ettikleri, şehit Bayram Aksu'nun ise evli olduğu, çocuğunun bulunmadığı ve eşinin İstanbul Maltepe'te ikamet ettiği, anne ve babasının ise Yakakent ilçesi Mutaflı Mahallesi'nde hayatlarını sürdürdükleri öğrenildi. 

Muammer Ay
SAMSUN


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