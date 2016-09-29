Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Samsun Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli 1 üsteğmen ve 6 astsubayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan rütbeli askerlerin ByLock programını kullandıkları iddia edildi. TEM Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan Tabip Üsteğmen C.C. ile Astsubaylar S.M., S.K., S.B., Ö.D., İ.K. ve M.D. Samsun Adliyesi'nde çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan askeri personelin tutuklanmaları için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Üst mahkeme tutukluluk talebini inceledi ve 1'i üsteğmen ile 3 astsubay hakkında tutuklama ve yakalama kararı verdi.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan Üsteğmen C.C. ile Astsubaylar İ.K. ve M.D. adliyeye sevk edilip tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, il dışında olduğu öğrenilen Astsubay S.K. da Samsun'a gelerek polise teslim oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Astsubay S.K, adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay

SAMSUN