Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Olayla ilgili DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen 1'i kadın 8 kişi gözaltına alınmış ve önceki gün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 kişi tutuklanmış, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamı olarak Irak uyruklu Yusuf A.D. de yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf A.D. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay