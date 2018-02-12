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Samsun'da 1 ton 275 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Samsun'da polis 1 ton 275 kilo kaçak tütün, 870 kutu sigara ve 200 adet tütün basılmış makaron ele geçirdi.

Samsunda 1 ton 275 kilo kaçak tütün ele geçirildi

12 Şubat 2018 16:21

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde yaptıkları uygulama esnasında bir depo içerisinde koliler ile sigara çıkarıldığı tespit ederek olaya müdahale etti. Söz konusu depo ile bağlantılı bir başka depo daha tespit edildi. Her iki depoda yapılan aramada her birinin içerisinde 200 adet makarona basılmış tütün halinde dal sigara olarak 870 kutu kaçak sigara, yine her birisinin içerisinde makarona basılmış tütün şeklinde 20 dal sigara olmak üzere 575 paket kaçak sigara ile bin 275 kilo kaçak tütün ele geçti. Olayla ilgili 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

Etiketler: kaçak tütün

 

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