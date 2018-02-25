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Samsun'da 10 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da 10 ayrı suçtan arandığı öğrenilen cezaevi firarisi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsunda 10 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

25 Şubat 2018 15:03

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da aralarında silahlı yaralamanın da bulunduğu 10 ayrı suçtan polis tarafından aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ü.E. (38), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ü.E. ile birlikte silahlı saldırı olayına karıştığı ileri sürülen 18 yaşındaki O.K. ve 28 yaşındaki A.İ. de yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan Ü.E., O.K. ve A.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. 

Muhammer Ay
 

Etiketler: Cezaevi, Samsun, suç

 

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