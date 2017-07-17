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Samsun'da 15 kişinin yaralandığı patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Samsun’da sanayide dondurma imalathanesinde meydana gelen ve 15 kişinin yaralandığı patlama anının görüntüsü, olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Samsunda 15 kişinin yaralandığı patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

17 Temmuz 2017 19:33
Samsun'da 15 kişinin yaralandığı patlamanın görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi İlkadım Bulvarı üzerinde bulunan bir dondurma imalathanesinde saat 09.45'te büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 15 kişi yaralanırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama sonrası alevlerin fışkırması ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin karşısındaki iş yerlerindeki camların kırılma anları ve yaşanan panik ise güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin içi savaş alanına döndü.

Muammer Ay
 


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