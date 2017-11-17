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Samsun'da 2 çocuğunu öldüren anneye ceza verilmedi

Samsun'da 3 ve 9 yaşındaki iki kızını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan anneye şizofreni hastası olduğu için ceza verilmeyip, tahliyesine ve hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmasına karar verildi.

Samsunda 2 çocuğunu öldüren anneye ceza verilmedi

17 Kasım 2017 13:01

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde 04 Ağustos 2016 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Ayfer K., akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde cinnet geçirdi. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla evde olan kızları 3 yaşındaki Melisa K. ile 9 yaşındaki Bahar K.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şizofreni hastası anne daha sonra aynı bıçakla kendini de yaralayıp intihar girişiminde bulundu. Çığlıklar üzerine eve gelen komşuları korkunç manzarayla karşılaşınca olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri anne ve kızlarına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Melisa K. ve Bahar K. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ayfer K. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "ağırlaştırılmış müebbet hapis " cezası istemiyle dava açıldı.

Adli tıp kurumundan mahkemeye gelen raporda Ayfer K.'nin şizofreni hastası olduğu için cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Bugün görülen davanın son duruşmasında Ayfer K.'ye adli tıp kurumunun raporu doğrultusunda ceza verilmedi. Mahkeme heyeti, Ayfer K.'nin tedavi olması için cezaevinden tahliyesine ve Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırılarak tedavi altına alınmasına karar verdi.  

Muhammer Ay

Etiketler: Anne, Samsun, şizofreni hastası

 

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