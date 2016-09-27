Diğer
Kategoriler

Samsun'da 2 DAEŞ'li gözaltına alındı

Samsun'da DAEŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen Irak vatandaşı 2 kişi gözaltına alındı.

Samsunda 2 DAEŞli gözaltına alındı

27 Eylül 2016 12:04

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evre yapılan aramada DAEŞ terör örgütü ile bağlantıları oldukları iddia edilen Irak uyruklu Ahmed Ş.B. ile akrabası Irak uyruklu Bekir Ş.B.'yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerilerinde Suriye kimlikleri ele geçti. 

Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: 2 DAEŞli, Samsun


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!