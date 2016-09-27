Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evre yapılan aramada DAEŞ terör örgütü ile bağlantıları oldukları iddia edilen Irak uyruklu Ahmed Ş.B. ile akrabası Irak uyruklu Bekir Ş.B.'yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerilerinde Suriye kimlikleri ele geçti.

Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay