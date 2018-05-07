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Samsun'da 2 kardeş evlerinde ölü bulundu

Samsun'da 2 kardeş evlerinde ölü olarak bulundular.

Samsunda 2 kardeş evlerinde ölü bulundu

07 Mayıs 2018 02:16

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde ikamet ettikleri öğrenilen Cihat Balcı (25) ile kardeşi Metehan Balcı (21) dün akşam Atakum ilçesindeki evlerine geldiler. Kardeşler geceyi evlerinde geçirdiler. Cihan Balcı ile Metehan Balcı'nın anne-babası çocuklarının yanlarına geldiler. Evin kapısını açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında korkunç manzara ile karşılaştılar. Metehan Balcı ile Cihat Balcı'nın cesedi ile karşılaşan aile olayı polise haber verdiler. Cihat Balcı ve Metehan Balcı'nın zehirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor. Kardeşlerin cenazeleri kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 

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