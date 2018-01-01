Diğer
Kategoriler

Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsunda 2 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

01 Ocak 2018 19:44

Olay, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmada, F.S. ve E.A.'nın kiraladıkları 34 plakalı otomobille bir kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edildi.

Söz konusu kişilerden uyuşturucu madde satın aldığı ileri sürelen şahsın üzerinde 5 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili F.S. ve E.A. gözaltına alınırken, F.S.'nin üzerinde 7 adet ecstasy hap bulundu. Narkotik Şubesi Müdürlüğünde sorgulanan zanlılar, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç