Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları 39 plakalı otomobilde arama yaptılar. Yapılan aramada araçta 215 adet Roma, Helenistlik ve Selçuklu dönemine ait sikke ile 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili H.K.(36) ve H.İ.E.(45) gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "tarihi eser kaçakçılığı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muammer Ay