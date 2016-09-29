Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada DAEŞ terör örgütü ile bağlantıları oldukları iddia edilen Irak uyruklu Ahmed Ş.B. ile kardeşi Ebubekir Ş.B. ile akrabaları Nasri S.B. gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Iraklı gençlerin, DAEŞ militanları ile çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu ve ayrıca Irak, Suriye ve Lübnan'a giriş çıkış yaptıkları ortaya çıktı. Iraklı 3 kişinin evlerinde dijital envanterlere de el konuldu.

TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay

SAMSUN