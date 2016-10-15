Yargıdaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde ByLock programı kullandığı tespit edilen 189 hakim ve savcı için arama ve gözaltı kararı verilmiş, ByLock programı kullandıkları tespit edilen savcı ve hakimler, "FETÖ terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Samsun'da 4 hakim, Terme Adliyesi'nde 2 hakim ile Çarşamba Adliyesi'nde 2 savcı ve 2 hakim olmak üzere toplam 10 yargı mensubunu gözaltına almıştı.

Bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 2'si savcı 8'i hakim 10 yargı mensubunun yargılanması saat 22.00'ye kadar sürdü. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 hakim tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 2'si savcı 4'ü hakim 6 yargı mensubu ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay

