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Samsun'da 4 kişi sobadan zehirlenerek hastanelik oldu

Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu...

Samsunda 4 kişi sobadan zehirlenerek hastanelik oldu

13 Mayıs 2018 10:01

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havanın soğuk olmasından dolayı akşam yatarken sobayı yakarak kömür atıp aynı odada yatan Yeter E. (61), Sema E. (48), Songül K. (45) ve Sevda T. (17) karbonmonoksit gazından zehirlendiler. Zehirlendiklerini anlayan anneanne, kızları ve torunları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istediler. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişi tedavi atına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Muhammer Ay
 

 

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