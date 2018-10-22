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Samsun'da 5. katın penceresinde intihar girişimi

Samsun'da 5. katın penceresinde intihar girişimi
Samsun'da 5. katın penceresinde intihar girişimi

Samsun'un Alaçam ilçesinde bunalıma giren bir kadın, apartmanın 5. katında intihar girişiminde bulundu.

Olay, Alaçam ilçesi Bafra Caddesi üzerinde bulunan Anneler Parkı karşısında 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (35) isimli kadın girdiği bunalım sonucu 5. kattaki evin penceresine çıkarak intihar etmek istedi.

Olay yerine kısa sürede gelen polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alarak yerde branda açtı. Uzun süre yapılan görüşmeler sonucunda ikna edilen kadın, bulunduğu yerden indirilerek sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.  

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