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Samsun'da 5 polise FETÖ'den 6 yıl 3'er ay hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 5 polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz yargılanan 1 polis ise beraat etti.

Samsunda 5 polise FETÖden 6 yıl 3er ay hapis

01 Kasım 2017 15:45

Samsun'un Terme ilçesinde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan polis memurları Adem Ö., Ümit K., Mehmet K., Engin Y. ve Cumhur S. ile tutuksuz olan Volkan Ö.'nün yargılanmaları sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında polis memurları haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullandıkları ileri sürülen Adem Ö., Ümit K., Mehmet K., Engin Y. ve Cumhur S. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi. Tutuksuz yargılanan Volkan Ö. ise beraat etti.  

Muhammer Ay

Etiketler: 5 polis, fetö, Samsun

 

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