Samsun'da 5 polise FETÖ'den 6 yıl 3'er ay hapis

Samsun'un Terme ilçesinde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan polis memurları Adem Ö., Ümit K., Mehmet K., Engin Y. ve Cumhur S. ile tutuksuz olan Volkan Ö.'nün yargılanmaları sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında polis memurları haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullandıkları ileri sürülen Adem Ö., Ümit K., Mehmet K., Engin Y. ve Cumhur S. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi. Tutuksuz yargılanan Volkan Ö. ise beraat etti.

Muhammer Ay