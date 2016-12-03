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Samsun’da 700 polisle huzur operasyonu

Samsun polisi il genelinde 700 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenledi.

Samsunda 700 polisle huzur operasyonu

03 Aralık 2016 08:16

Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve sivil ekipler, il genelinde 20.00-23.00 saatleri arasında huzur operasyonu düzenledi. 41 sabit noktada ile 33 hareketli ekipten oluşan 700 polisin katıldığı huzur operasyonunda adeta kuş uçurtulmadı. Ekipler, bin 466 araç, 260 umuma açık işyeri ile 683 kişi üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 15 aranan ve şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 10 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca, 2 bıçak, sahte olduğu değerlendiren 15 Arapça kimlik ile 44 Arapça belge ele geçirildi. Trafik yönünde yapılan incelemelerde 10 araç trafikten men edilirken, 37 araç sürücüsüne 29 bin 379 lira para cezası yazıldı ve 4 kişiye ise Kabahatlar Kanunu’na göre yasal işlem yapıldı.

Etiketler: samsun emniyet müdürlüğü, samsun huzur operasyonu


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