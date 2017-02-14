Olay, Mevlana Mahallesi Bakırpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aynalı Çeşme karşısında 7 katlı apartmanın 2. katında oturan 82 yaşındaki Ahmet Varol, odasında ruhsatlı silahını göğsüne dayayarak ateşledi. Diğer odada bulunan oğlu Abdullah Varol, silah sesini duyunca babasının odasına girdi. Varol, babasını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra’da özel bir hastaneye kaldırılan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Şükrü Uluçay