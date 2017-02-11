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Samsun’da 929 polisle "Huzur Türkiye-3" asayiş uygulaması düzenlendi

Türkiye geneli olduğu gibi Samsun’da da 929 polisin katılımıyla "Huzur Türkiye-3" asayiş uygulaması düzenlendi.

Samsunda 929 polisle &quot;Huzur Türkiye-3&quot; asayiş uygulaması düzenlendi

11 Şubat 2017 08:03

Samsun polisi tüm yurtta olduğu gibi aynı anda "Huzur Türkiye-3" adlı asayiş uygulaması düzenledi. Akşam saat 20.00’da başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden uygulamaya 104 kara ve 1 denizde olmak üzere 105 ekip ile 929 polis ve 8 polis köpeği katıldı. 70 sabit noktada ve umuma açık işlerlerinde yapılan aramalarda 5 bin 689 kişi üzerinde, bin 150 araç üzerinde ve 273 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 14’ü aranan şahıs olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı ve 70 araç sürücüsüne 59 bin 574 lira para cezası yazıldı. 27 araç trafikten men edildi. 3 işyerine cezai işlem uygulandı. Yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 74 mermi, 2 bıçak, 1 kurusıkı tabanca, bir miktar esrar ve 21 adet uyuşturucu hap ele geçti.

Etiketler: asayiş uygulaması, Huzur Türkiye, Samsun


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