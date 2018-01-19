Samsun’da alacak-verecek kavgası: 3 yaralı

Olay, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayide motor ustası olduğu öğrenilen Ali D. ile dükkanına gelen müşterisi olan ve aralarında alacak-verecek meselesi bulunan İzzet K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Ali D., bıçakla İzzet K.’yi sol böbrek üstünden yaraladı. Olayda kavgayı ayırmak isteyen 2 esnaf ise Ali D.’nin elinden bıçağı almak isterken hafif şekilde yaralandı. Yaralı İzzet K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, zanlı Ali D. ise polise teslim oldu.

Olayla ilgili Cinayet Büro ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Şahin Binici

