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Samsun’da alacak-verecek kavgası: 3 yaralı

Samsun’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Samsunda alacak-verecek kavgası: 3 yaralı

19 Ocak 2018 20:24

Olay, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayide motor ustası olduğu öğrenilen Ali D. ile dükkanına gelen müşterisi olan ve aralarında alacak-verecek meselesi bulunan İzzet K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Ali D., bıçakla İzzet K.’yi sol böbrek üstünden yaraladı. Olayda kavgayı ayırmak isteyen 2 esnaf ise Ali D.’nin elinden bıçağı almak isterken hafif şekilde yaralandı. Yaralı İzzet K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, zanlı Ali D. ise polise teslim oldu.

Olayla ilgili Cinayet Büro ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. 

Şahin Binici
 

 

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