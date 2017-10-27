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Samsun'da aranan 13 kişi yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Samsunda aranan 13 kişi yakalandı

27 Ekim 2017 14:56

Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde ülke genelinde öldürme suçları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlenirken, Samsun'da da Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından ilçe polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. 70 ekip 175 polisin katılımıyla 73 adrese yapılan baskında, aralarında adam öldürmekten 15 yıl cezası bulunan D.Ö. (37), öldürme ve dolandırıcılık suçundan 7 yıl cezası bulunan R.Y. (39), uyuşturucu suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan T.B. (24), görev yaptırmama suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan P.B. (34), yaralama suçlarından 10'ar ay hapsi bulunan M.E. (39), K.T. (34) ve hırsızlık suçundan 10 ay hapis cezası bulunan B.D. ile birlikte çeşitli suçtan yakalaması bulunan 6 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan 13 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay

 

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