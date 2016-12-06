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Samsun'da askeri personele ByLock gözaltısı

Samsun'da ByLock kullandıkları iddia edilen 1 üsteğmen, 1 astsubay ve astsubayın eski eşi gözaltına alındı.

Samsunda askeri personele ByLock gözaltısı

06 Aralık 2016 18:13

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görev yaparken ihraç oldukları ileri sürülen Üsteğmen E.G.(22) ile Astsubay Kıdemli Başçavuş F.Ö.(38) ile astsubayın eski eşi A.Ö.'yü ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Canik ve Atakum ilçelerindeki evlerinde gözaltına alınan E.G. ve F.Ö. ile Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne kendi giden A.Ö.'nün işlemleri sürüyor. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
 

Etiketler: ByLock gözaltısı


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