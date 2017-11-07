Diğer
Kategoriler

Samsun'da bekar evinde uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun'da bekar evinde bonzai sattığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsunda bekar evinde uyuşturucu ticaretine tutuklama

07 Kasım 2017 18:05

 Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bekar evinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbarı üzerine söz konusu evi takibe aldı. Eve gelen ve evden çıkan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 2 paket bonzai ele geçti. Eve yapılan baskında E.B.(44) yakalanarak gözaltına alındı. E.B.'nin üzerinde yapılan aramada 1 paket bonzai ele geçti. Evde yapılan aramada ise esrarlı sigara bulundu. Evde aranan bir kişi gözaltına alındı.
Şüpheli E.B. ise polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi

Muhammer Ay

Etiketler: Samsun

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç