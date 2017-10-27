Samsun'da bıçaklı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan G.S.(20) adlı genç kız ile E.Ç.(43) adlı kadın yaralandı. Karnından yaralanan G.S. Gazi devlet Hastanesine, kolundan yaralanan E.Ç. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. G.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.C.Ç.(21) adlı genç ile G.U.(21) adlı genç kızı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan G.U. ve S.C.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay