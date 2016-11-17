Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Murat Ş.(29) sağ göğsün altından, Sedat Ş.(26) ise karnından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ş., ameliyata alındı. Sedat Ş. de kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alındı. Murat Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay