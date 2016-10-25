Olay, Samsun'un İlkadım içesi Hürriyet Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan T.E.(18) sağ omzundan, Ş.A.(16) kafasından ve sağ bacağından ve E.K.(16) ise sağ kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen O.S.(18) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan O.S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay

SAMSUN