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Samsun'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Samsunda bıçaklı saldırı: 3 yaralı

25 Ekim 2016 11:27

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Hürriyet Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan T.E.(18) sağ omzundan, Ş.A.(16) kafasından ve sağ bacağından ve E.K.(16) ise sağ kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen O.S.(18) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan O.S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Muammer Ay
SAMSUN 


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