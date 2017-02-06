Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Doğan Ç.(24) ile Okan D.(27) yaralanarak hastanelik oldu. Okan D. Gazi Devlet Hastanesinde, Doğan Ç. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Karnından bıçaklanan Doğan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bıçaklama olayına karışan 2 kişi ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 2 kişinin bıçakla yaralanması olayına karıştıkları ileri sürüyen M.C.B.(21) ve H.G.'yi (18) bugün yakalayarak gözaltına aldı. H.G. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine telim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay

