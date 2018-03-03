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Samsun'da bidonlar içinde toprağa gömülü esrar ele geçti

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir tarlada bidonlar içinde toprağa gömülü 4 kilo 527 gram esrar maddesi ile tarlada ekili bin 580 kök dişi Hint keneviri ele geçildi.

Samsunda bidonlar içinde toprağa gömülü esrar ele geçti

03 Mart 2018 14:18

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba Narkotik Grup Amirliği ekipleri birlikte yürüttükleri çalışmalarda Çarşamba ilçesinin Karabahçe Mahallesi'nde Keita ve Ece adlı narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenledi. Sabri A.'nın bahçesinde yapılan aramada bidonlar içinde toprağa gömülü 8 ayrı poşet içinde 4 kilo 527 gram esrar ve aynı bahçede ekili bin 580 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve evde yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi, 5 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili Sabri A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

 

Etiketler: esrar, Samsun

 

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