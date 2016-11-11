Samsun, Sinop, Amasya, Ordu ve Giresun illerinde 03-07 Kasım tarihleri arasında denetimler yapıldığını belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, “Bakanlığımız, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün organizasyonunda il müdürlüklerinde göreve yeni başlamış personelin bilgi ve deneyimlerini artırmak, uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve bakanlığımıza intikal etmiş bulunan yasa dışı avcılığa ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi amacıyla, Samsun, Sinop, Amasya, Ordu ve Giresun ili ve ilçelerinde, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları yani yol denetimi işleme tesisleri, soğuk hava depoları toptan ve perakende satış yerlerinde 03-07 Kasım 2016 tarihleri arasında, 8 ayrı ekipten oluşan 32 denetçi tarafından eş zamanlı çapraz denetimler gerçekleştirilmiştir” dedi.

Samsun’da 1 tonun üzerinde balığa el konulduğunu belirten Kırmacı, “Bu kapsamda ilimiz genelinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde 58, yol kontrol noktalarında 26, su ürünleri halinde 2, karaya çıkış noktalarında 6 ve soğuk hava depolarında 9 adet olmak üzere toplam 101 adet denetim yapılmıştır. Yapılan bu denetimlere istinaden boy yasağına uymayan, belgesiz su ürünleri bulunduran kişi/firmalara 6 adet idari para cezası uygulanmıştır. Bin 200 kg orkinos, 430 kg lüfer, 128 kg yayın ve 14 kg istavrit olmak üzere toplam bin 772 kg su ürünlerine el konulmuştur. Su ürünlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile denetimlerimiz yoğun olarak devam etmektedir” diye konuştu.