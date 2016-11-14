Diğer
Kategoriler

Samsun'da bir kadın intihar etti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir kadın silahla intihar etti.

Samsunda bir kadın intihar etti

14 Kasım 2016 18:08

Olay, Çarşamba İlçesi Değirmenbaşı Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeter Bolat’ın (42) bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi. Tedavisi süren 42 yaşındaki kadın evinde tabancayla kendisini vurarak intihar etti. Apartman sakinlerinin silah sesinin duyması üzerine 112 ve 155’e olayı bildirdi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı’nın yaptığı ilk incelemelerin ardından, intihar eden kadının cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca, intihar haberini alan Yeter Bolat’ın yakınları arasında gerginlikler yaşandı. Yaşanan gerginliğe Çarşamba Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Erol Şeker

Etiketler: intihar, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!