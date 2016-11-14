Olay, Çarşamba İlçesi Değirmenbaşı Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeter Bolat’ın (42) bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi. Tedavisi süren 42 yaşındaki kadın evinde tabancayla kendisini vurarak intihar etti. Apartman sakinlerinin silah sesinin duyması üzerine 112 ve 155’e olayı bildirdi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı’nın yaptığı ilk incelemelerin ardından, intihar eden kadının cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca, intihar haberini alan Yeter Bolat’ın yakınları arasında gerginlikler yaşandı. Yaşanan gerginliğe Çarşamba Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Erol Şeker