Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri bugün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında özel güvenlik görevlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. 20 polisin 5 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 5 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerindeki kamu kurumlarında, hastanelerde ve alışveriş merkezlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan güvenlik müdürü İ.S. (52), güvenlik görevlileri Y.B. (28), H.T. (34), İ.K. (27) ve M.Ö.(28), örgütün haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada ele geçen belge ve dijital verilere el konuldu.

Gökhan İçkilli

