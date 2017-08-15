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Samsun'da ByLock operasyonu: 9 gözaltı

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Samsunda ByLock operasyonu: 9 gözaltı

15 Ağustos 2017 18:14

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün Samsun merkez ilçeler ile Bafra, Alaçam ve Terme ilçesindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları ileri sürülen ve kamuda görev yaparken ihraç oldukları öğrenilen 9 eski memur gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muhammer Ay
 

Etiketler: fetö, Samsun


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