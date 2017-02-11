Diğer
Kategoriler

Samsun’da ByLock’tan 21 polis tutuklandı

Samsun merkezli İstanbul, Tokat ve Sivas illerinde düzenlenen operasyonda FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları ileri sürülerek adliyeye sevk edilen 28 polisten 21’i tutuklanırken, 7 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsunda ByLocktan 21 polis tutuklandı

11 Şubat 2017 08:04

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun’un merkez ilçeleri ile Çarşamba, Bafra ve Ayvacık ilçeleri ile İstanbul, Tokat ve Sivas illerini kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 28 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 emniyet amiri, 1 komiser, 5 komiser yardımcısı ve 21 polis memurundan oluşan daha önce meslekten ihraç olan 28 polis gözaltına alınmıştı.

FETÖ’nün gizli haberleşme programı olan ByLock’u kullandıkları ileri sürülen 28 polis, KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Gün boyu devam eden ve gece geç saatlere kadar süren mahkemede emniyet amiri A.A.(45), komiser T.D.(45), komiser yardımcıları S.Ö.(27), F.C.(42), O.A.(31), M.Y.(37) ile polis memurları A.K.(43), R.K.(47), D.A.(49), H.K.(46), F.T.(45), Y.V.(41), E.Ç.(45), A.C.K.(34), A.A.(35), T.O.(36), R.K.(31), F.K.(48), S.K.(47), M.Ç.(35) ve Ü.S.(44) tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, komiser yardımcısı A.A.(38) ile polis memurları M.K.(46), A.Ö.(45), H.F.B.(33), F.C.(38), S.Ç.(48) ve S.K.(34) mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Etiketler: Bylock, fetö, gizli haberleşme


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!