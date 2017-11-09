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Samsun'da ByLock'tan 4 tutuklama

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilen 14 kişiden 4 kişi mahkemece tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsunda ByLocktan 4 tutuklama

09 Kasım 2017 17:59

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezi ile Ladik, Havza, Vezirköprü ve Bafra ilçelerinde bir hafta önce FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Polis, örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandıkları tespit edilen 14 kişiyi gözaltına almıştı. Aralarında İzmir'de görev yapan 1 doktor, 1 tıp fakültesi mezunu, atama bekleyen bir kişi ile özel sektör çalışanlarının olduğu 4'ü kadın 14 kişi, polisteki bir hafta süren sorgularının ardından bugün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muhammer Ay
 

Etiketler: Bylock, Samsun

 

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