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Samsun’da cam yüklü kamyon devrildi

Samsun’da cam yüklü kamyonun devrildiği kazada, bir kamyon dolusu cam kullanılamaz hale geldi.

Samsunda cam yüklü kamyon devrildi

27 Aralık 2017 16:35

Kaza, Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Kılıçaslan idaresindeki cam nakliyatı yapan 55 K 2386 plakalı firma kamyonu, köprülü kavşağa dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı. Sürücünün kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından cam yüklü kamyon yolun soluna devrildi. Kamyonda yüklü bulunan camlar ise devrilmenin etkisiyle tuz buz oldu. Kamyon şoförü Kazım Kılıçaslan ise kazayı yara almadan atlattı.
Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 

Şahin Binici

Etiketler: kaza, Samsun

 

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