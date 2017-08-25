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Samsun’da çürümüş erkek cesedi bulundu

Samsun’da bir metruk binanın bodrum katında henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Samsunda çürümüş erkek cesedi bulundu

25 Ağustos 2017 13:12
Samsun’da çürümüş erkek cesedi bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde 10 katlı metruk binanın bodrum katında bir erkeğe ait olduğu düşünülen çürümüş insan cesedine rastlandı. Bir vatandaşın binadaki kemikleri fark ederek polisi araması sonucu Samsun Emniyeti harekete geçti. Cesedin olduğu binaya giren Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cinayet Büro ekipleri, dağılmış halde bulunan kafatası ve kemikleri inceledi. Ekipler cesedin 1 yılı aşkın süredir burada olabileceğini ve cesedin erkek cesedi olduğunu belirledi.

Köpeğine yiyecek vermeye gittiği sırada çürümüş cesedi fark ederek polislere haber veren Gökhan Keskin, “İçeride köpek sesini duydum. Köpeğin havladığını düşünerek yiyecek alarak ona vermeye gittim. İçeri girdiğimde kemiklerin olduğunu gördüm ve direkt polisi aradım” dedi.

Ceset, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 

Şahin Binici
 

Etiketler: erkek cesedi


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