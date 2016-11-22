Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda DAEŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Irak vatandaşı Yaseen A.A.A.Z.(59), Azeez Y.A.A.Z.(23), Ramı F.M.A.K.(21), Mustafa K.R.E.R.(21), Ukab R.S.(36) ve Sermed M.S.(26) ile Kawakıb A.M.A.R.(40) adlı kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer A