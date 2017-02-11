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Samsun'da damat cinayetinde aranan 3 kişi teslim oldu |Samsun haberleri

Samsun'da kendisi gibi müteahhit olan damadını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla kızı ile birlikte gözaltına alınan kayınpederin ardından olayla ilgili aranan 3 kişi de polise teslim oldu.

Samsunda damat cinayetinde aranan 3 kişi teslim oldu |Samsun haberleri

11 Şubat 2017 14:51

Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi 302. Sokak'ta bulunan Deniz Apartmanı’nda meydana gelen olayda, müteahhitlik yaptığı öğrenilen Aygün Eskitoğlu (42), kayınpederinin evine gidince burada merdivenlerde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olayda damadını öldürdüğü iddia edilen müteahhit Ayhan Yağız (69) ile öldürdüğü damadının eşi N.Eskitoğlu (31) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ayhan Yağız tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, kızı N. Eskitoğlu ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili Ayhan Yağız'ın 2 oğlu ve olaya karıştığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından aranıyordu. Polis tarafından aranan kayınpederin oğulları İ. Yağız (42), H. Yağız (36) ve arkadaşları B. Karaca (40), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna gelerek teslim oldu. Sabah saatlerinde sorgulanmak için emniyete getirilen zanlılar daha sonrasından Samsun Adliyesine çıkartıldı.
 

Etiketler: cinayet, Samsun, samsun haberleri


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