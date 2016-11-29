Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebançe Mahallesi'nde sabah saat 08.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Ayşe Yıldız (28) kendisinden ayrılıp 2 ay önce baba evine dönen Tarık Yıldız (31) kayınpederinin evinin önüne giderek burada bağırıp çağırıp onları dışarı çağırdı. Önce havaya pompalı tüfekle ateş açtığı ileri sürülen damat Tarık Yıldız, evden dışarı çıkan kayınpederi Arif Aktürk (56) ile kayınvalidesi Havva Aktürk'e (55) doğru pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. 7-8 el ateş açtığı ileri sürülen Tarık Yıldız, tüfekle yaya olarak kaçarken Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tarık Yıldız sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ağır yaralanan Arif Aktürk ile Havva Aktürk ise vatandaşlar tarafından özel araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Arif Aktürk acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Havva Aktürk ise aynı hastanede ameliyata alındı.

Anne ve babası boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vurulan Ayşe Yıldız ise hastane önünde feryat edip gözyaşı dökerek, "Allah'ım sen onu o şerefsizin kurşunuyla öldürme, sen ona sahip çık. Sana kulun olarak yalvarıyorum" diye ağladı.

Tarık Yıldız, "4 yıllık evliyiz. 3 yaşında kızımız var. Kızım bende kalıyor ancak kızımı benden almak istiyorlardı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Muammer Ay

