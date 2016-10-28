Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eylem yapabilecekleri istihbari bilgileri üzerine DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde bulunan 17 ayrı adrese 130 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 3 özel harekat ekibi ile 1 bomba imha ekibi de hazır olarak bekletildi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte dijital envanterlere ve çok miktarda paraya el konuldu. Gözaltına alınan 21 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Muammer Ay

SAMSUN