Diğer
Kategoriler

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Samsun'da Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem yapabilecekleri bilgisi üzerine polis ekipleri tarafından DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Iraklı uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.

Samsunda DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

28 Ekim 2016 10:05

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eylem yapabilecekleri istihbari bilgileri üzerine DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde bulunan 17 ayrı adrese 130 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 3 özel harekat ekibi ile 1 bomba imha ekibi de hazır olarak bekletildi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte dijital envanterlere ve çok miktarda paraya el konuldu. Gözaltına alınan 21 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

Muammer Ay
SAMSUN 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!