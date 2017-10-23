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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ zanlısı Iraklı 3 kişi gözaltına alındı.

Samsunda DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

23 Ekim 2017 13:22

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğuna dair istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu Mokhles Dheyad Hamed Hamed (38), Ahmed Waje Mahmud Mahmud (34) ile kardeşi Muhammed Waje Mahmud Mahmud'u (37) düzenlen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. 3 Iraklı ile birlikte kaldıkları evde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. 

TEM Şube Müdürlüğünde sorgusu devam eden 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Muhammer Ay

 

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