Samsun'da DEAŞ'tan 3 tutuklama

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 gün önce saat 00.30'da operasyon düzenlemişti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, Irak Musul'da DEAŞ terör örgütünün emrinde silahlı faaliyetlerde bulundukları ve Türkiye'de sahte altın satarak örgüte finans sağladıkları iddia edilen Iraklı Husom Gahım H. ile Suriyeli Hamod El S., Muna D. ve Meryem Al A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2'si kadın 4 kişi "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finans sağlamak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Husom Gahım H, Hamod El S. ve Meryem Al A. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, Muna D. ise serbest bırakıldı.

Muhammer Ay

